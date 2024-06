DKF Projekcja w Słupsku zaprasza. Obejrzyj film i weź udział w dyskusji

Thriller

Zdobywca pięciu Cezarów

Oskarowy akt oskarżenia

Nagrodzony Oscarem wstrząsający dokument “20 dni w Mariupolu” to kolejna czwartkowa propozycja (20 czerwca). Ten film to akt oskarżenia, z całą mocą ukazujący bezlitosne okrucieństwo wojny. Jego twórcą jest dziennikarz, który jako jedyny pozostał w tytułowym mieście i z narażeniem życia rejestrował rosyjskie zbrodnie wojenne i codzienne życie mieszkańców okupowanego Mariupola. Film ten kino Rejs pokaże w ramach 22. Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie i będzie to seans bezpłatny. Wejściówki są do odebrania w kasie kina Rejs.