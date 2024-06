Premiera z czerwonym dywanem i Oskarami w Słupsku. Otrzymał je film o Teatrze Osobliwym

Film trwa ponad 70 minut i jest to momentami wręcz intymny zapis życia nie tylko scenicznego aktorek, aktorów i innych osób związanych z Teatrem Osobliwym, który wymyśliła i prowadzi Agata Andrzejczuk z pomocą m.in. Agaty Pietruszewskiej. Widzimy młodych artystów w ich domach, sypialniach, kuchniach, na próbach, w garderobach, na scenie i podczas wyjazdów na festiwale. Widzimy nie tylko sukcesy, ale i problemy, ciężką pracę nad spektaklami, pot i łzy nie tylko radości, ale i gniewu czy smutku. Kamera towarzyszy swoim bohaterom, podgląda ich w przeróżnych sytuacjach, żadna ze scen nie sprawia wrażenia, a więc pewnie i nie jest wyreżyserowana.

Na premierze, której kino Rejs i Słupski Ośrodek Kultury nadali oskarowy sznyt, Agata Andrzejczuk mówiła, że przez kilka miesięcy namawiała Tomasza Giczewskiego na zrobienie dokumentu o Teatrze Osobliwym, ale jakoś się nie składało. Do czasu, aż słupski twórca obejrzał spektakl "Żadanice". Wtedy to on zaczął chodzić za Agatą i namawiać ją, aby ona i jej aktorzy i aktorki wpuścili go do swojego świata.