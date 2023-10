Do 15 października zagłosujesz w Słupskim Budżecie Obywatelskim. Wybierz do realizacji projekty społeczne, szkolne i infrastrukturalne

- Żeby dane zadanie mogło być zrealizowane, musi być na terenie miejskim. Tych przestrzeni miejskich, szczególnie do takich dużych zadań mamy coraz mniej. Cieszy nas to, że tych zadań rzeczywiście przez te 10 edycji było na naszych terenach bardzo dużo – mówi Marta Makuch, wiceprezydent Słupska. - Jedno z zdań, które było bardzo ciekawe do realizacji w Lasku Północnym nie mogło przejść oceny formalnej tylko z tego powodu, że już nie mieściło się w granicach miasta – dodaje.