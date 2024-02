Do Bytowa wrócą pociągi? Jest w końcu światełko w tunelu

Pociągi wrócą do Bytowa jeszcze w tej kadencji?

- Spotkaliśmy się w komisji infrastruktury z samorządowcami z powiatu bytowskiego i kościerskiego, ale także z przedstawicielami instytucji kolejowych i wiceministrem infrastruktury Piotrem Malepszakiem, żeby porozmawiać o przywróceniu transportu kolejowego-pasażerskiego z Trójmiasta do Bytowa - mówi - Jestem bardzo dobrej myśli. To była bardzo dobra komisja. Minister potwierdził, że rozwiązanie tego problemu jest kwestią szybką i dla niego wręcz oczywistą. I, że będzie zmieniał Krajowy Plan Kolejowy oraz program Kolej Plus tak, aby uwzględniać takie projekty jak gruntowny remont linii Bytów-Lipusz, aby umożliwić w końcu pasażerom, mieszkańcom i mieszkankom Bytowa jeżdżenie pociągami do Trójmiasta. Będziemy tę sprawę pilotować, osobiście jestem w nią bardzo zaangażowana. Nie odpuścimy, mam nadzieję, że już niedługo, jeszcze w tej kadencji parlamentu będę mogła przekazać wszystkim bytowiankom i bytowianom dobre informacje i że spotkamy się wysiadając z pociągu na dworcu w Bytowie.

Samorządowcy z powiatu bytowskiego również cieszą się, ze spotkania, bo jak mówią w końcu widać szansę na przywrócenie kolei w Bytowie.

- Pełni nadziei i dumy wróciliśmy z Warszawy, z Senackiej Komisji Infrastruktury, która odbyła się właśnie na wniosek senatorki Anny Górskiej - mówi Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa. - To na wniosek senatorki komisja zajęła się tematem rewitalizacji linii kolejowej 212 i przywrócenia połączeń kolejowych Bytowa z Trójmiastem. Wszyscy z podziwem wypowiadali się na temat naszych starań o utrzymanie ruchu pociągów na odcinku do Lipusza. Na posiedzeniu komisji wiceminister Infrastruktury Pior Malepszak zadeklarował, że nasz projekt zostanie przeanalizowany i wpisany na listę podstawową Krajowego Programu Kolejowego. Stanowi to niemal zapewnienie, że linia kolejowa zostanie wyremontowana w ciągu najbliższych lat. Jesteśmy przekonani, iż wkrótce zakończymy pomyślnie starania o rewitalizację linii kolejowej Bytów- Lipusz-Kościerzyna.

Przypomnijmy, że pociągi pasażerskie nie dojeżdżają do Bytowa już od ponad 30 lat. Miasto jest wykluczone komunikacyjnie, mieszkańcy mają przede wszystkim problem z szybkim przemieszczaniem się do Trójmiasta.

Bytów jest gotowy na przywrócenie kolei. Kilka lat temu - dokładnie w 2021 roku - wyremontowano bytowski dworzec. Jest przygotowany do obsługi pasażerów komunikacji autobusowej oraz kolejowej. Obiekt został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.