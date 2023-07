Dodatkowe pół miliona złotych rocznie dla Teatru Lalki Tęcza w Słupsku. Umowa ze Skarbem Państwa

- Kolejnym kryterium jest także istotna kwestia wizerunku i spokoju społecznego. Nie bierzemy do współprowadzenia instytucji kulturalnych, gdzie są jakieś konflikty – mówił minister Piotr Gliński. - Często wśród artystów są nawet nie - polityczne konflikty, ale pracowniczo-zawodowe, czy po prostu ambicjonalne.

Minister podkreślił, że dla budżetu Tęczy są to dodatkowe pieniądze. I to spore, bo jedna czwarta tych, które zagwarantuje miasto.

- My stawiamy warunek, żeby dotychczasowy organizator nie zmniejszał budżetu, my dodamy, a do tego jeszcze będzie łatwy dostęp do różnych dotacji celowych. Takie placówki nie muszą startować w konkursach, gdzie wynik jest niepewny, lecz bezpośrednio mogą aplikować do ministra o wsparcie na różne działania – powiedział Piotr Gliński. - Nie potwierdzają się informacje i plotki złych ludzi, że my coś wymuszamy na tych instytucjach. Można prowadzić politykę kulturalną bez awantur.