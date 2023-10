Dom Kultury w Ustce zaprasza na kulturalny październik

Kolejny wernisaż - „Zrobione (z)ręcznie” - zapowiada się na czwartek 12 października. Tym razem będzie okazja do podziwiania rękodzieła Klubu Haftu działającego w Domu Kultury w Ustce od ponad 40 lat. Otwarcie wystawy nastąpi o godzinie 18 w Bałtyckim Centrum Kultury. Na wystawie członkinie klubu zaprezentują prace wykonane głównie szydełkiem i na drutach. Zobaczymy wyjątkowe i niepowtarzalne ubrania, chusty, serwety, ozdoby, torby i wiele przedmiotów codziennego użytku. Wystawa będzie czynna do 13 listopada. Wstęp jest wolny.

W sobotę 21 października w ramach XXIX Komeda Jazz Festival publiczność wysłucha koncertu JAZZ Beatles by Imienowski Jazz Set. W programie utwory skomponowanych przez członków tej legendarnej grupy: Can't Buy Me Love, Hey Jude, Get Back, Let It Be, Michelle, Yesterday, Come Together i wiele innych znanych przebojów. Koncert promuje płytę „Jazz Side of Abbey Road” w jazzowej interpretacji. Koncert rozpocznie się o godzinie 19. Wstęp wolny, wejściówki już można odbierać w Domu Kultury w Ustce.