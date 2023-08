Droga jak szwajcarski ser. Jest szansa na remont drogi Rokity-Mydlita (WIDEO)

Wszystko na to wskazuje, że pojawiła się szansa na remont drogi Mydlita-Rokity. Kierowcy przestaną narzekać, bo w tej chwili ulica przypomina szwajcarski ser.

- Zabiegaliśmy dwa lata temu o wykonanie projektu przebudowy drogi, dając tym samym warunki niezbędne do realizacji tej inwestycji - wyjaśnia Jan Klasa, wójt Czarnej Dąbrówki. - Półtora roku temu doczekaliśmy się gotowego projektu. Właściwie od tej pory trwają ciągłe zabiegi o rzeczywiste przystąpienie do prac remontowych. Wiem, że jest to zależne od posiadanych środków więc każda rozmowa ze starostą była dobrym sposobem na przypomnienie mu o tej inwestycji. Realizacje następowały cząstkowo: trzy lata temu wykonano remont jednego kilometra drogi Rokity - Mydlita i około trzech kilometrów Łupawsko - Jasień. Ostatnio odbył się przetarg na odcinek Pomysk Mały - Soszyce i dalsza część drogi Rokity-Mydlita. Wykonanie nastąpi w przyszłym roku.

Całość drogi liczy jednak kilkanaście kilometrów.