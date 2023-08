Dużo kontrowersji i pytań wokół pożyczki dla MZK. Siedmiu radych nie zgodziło się, 13 było za

Radna PiS Anna Mrowińska wciąż ma wątpliwości co do słuszności zakupu autobusów elektrycznych. - Przed wieloma miesiącami została podjęta uchwała, w której radni - z wyjątkiem radnych Klubu Radnych PiS - wyrazili zgodę o wejściu w elektromobilność. Od początku mówiłam, że ustawa nie narzuca obowiązku wejścia w zakup pojazdów zeroemisyjnych. Mówi, że jeżeli analiza korzyści będzie korzystna, to zakup może być realizowany, ale nie jest obligatoryjny – mówiła radna. - Rozumiejąc sytuację, a chcąc być konsekwentną, będę głosować przeciw. Autobusy elektryczne to kolejne bardzo duże obciążenie na wiele wiele lat. Nie mogę zagłosować „za”, bo od początku mówiłam, że wcale nie musimy kupować autobusów zeroemisyjnych.

Wątpliwości miał także Jan Lange (PO)

– Uważam, że to będzie jeden z najdroższych transportów w naszym mieście. Jednak sprawa jest już przesądzona, autobusy już jeżdżą. Ze zdziwieniem jednak przyjąłem fakt, że przedsiębiorca kupuje tabor, a nie ma zabezpieczonych środków – mówił radny Lange.

Zdecydowanie za był radny Paweł Szewczyk (PO).

– Elektromobilność to kierunek przyszłości, komunikacja samochodowa w całej Europie idzie w kierunku elektromobilności. Głosy sprzeciwu są zaściankowe. Teraz musimy spółce te srodki pożyczyć, a później zostaną one zwrócone – przekonywał radny Szewczyk.

Zanim doszło do głosowania do głosów w dyskusji ustosunkowała się prezydent miasta,

- Przy przyjętych założeniach analiza wykazała, że przy skorzystaniu ze środków pomocowych, wystąpiły korzyści z stosowania taboru zeroemisyjnego, zatem i obowiązek ich stosowania. Grzechem zaniedbywania i nieodpowiedzialności byłoby nieskorzystanie z tego dofinansowania – mówiła Krystyna Danilecka-Wojewódzka. - VAT jest odzyskiwany w stu procentach. Kondycja spółki jest poprawna. Nie ma jednak w mieście spółki, która miałaby wolne 4 mln na zapłacenia. Jeśli miasto ma takie wolne środki, to jest naszym obowiązkiem udzielenie takiej potyczki. Te pieniądze wrócą do nas w ciągu 30 albo 60 dni. - przekonywała prezydent. - Jestem przekonana, że to jest dobra decyzja. Technologie dzisiaj wymuszają alternatywne i bardziej przyjazne źródła napędu dla komunikacji zbiorowej. Te 4 mln 110 tys. zł jest potrzebne po to, abyśmy za chwilę mogli te pieniądze odzyskać. Sądzę, że po zakończeniu audytu wspólnie ustalimy, czy wzmocnimy kapitał spółki miejskiej. Poczekajmy na wyniki. Jeśli okaże się, że trzeba wzmocnić kapitał, to będziemy o to aplikowali. Druga droga to taka, że będziemy kupować usługę za większe pieniądze, czyli zwiększymy wartość wozokilometra. Program naprawczy jest już wdrażany przez nowa prezes Annę Szabłowińską.