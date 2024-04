Dzieje muzeum na wystawie z okazji jubileuszu 100-lecia muzealnictwa w Słupsku

Wystawa ukazuje powstanie i rozwój słupskiego muzealnictwa: od Heimatmuseum w Stolp in Pommern, poprzez polskie Muzeum Miejskie, po Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz jego oddziały: Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i Muzeum Kultury Ludowej w Swołowie.

Pierwsza część wystawy poświęcona jest powstałemu w 1924 roku w Nowej Bramie Heimatmuseum (Muzeum Regionalnemu). Zachowane eksponaty z jego zbiorów prezentowane są do dziś na wystawach stałych. Dzięki zgromadzonym zdjęciom zwiedzający będą mogli zajrzeć do wnętrz Heimatmuseum i do zachowanych ksiąg inwentarzowych oraz zobaczyć wybrane muzealia. Dla miłośników historii i topografii miasta autorzy wystawy, Katarzyna Pągowska i Robert Kupisiński, przygotowali małą niespodziankę.

Druga część wystawy ukazuje historię polskiego muzealnictwa w Słupsku po 1945 roku, od Muzeum Miejskiego do Muzeum Pomorza Środkowego, otwartego w 1965 roku w odbudowanym Zamku Książąt Pomorskich. W miarę upływu czasu muzeum się rozbudowywało i poszerzało swoją ofertę, dlatego nie jest możliwe ukazanie całego spektrum jego działalności. W 1948 roku słupskie muzeum mieściło się w jednym budynku, Nowej Bramie, dziś zajmuje siedem budynków oraz posiada wspomniane dwa obszerne oddziały terenowe.