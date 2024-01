Dzielnicowi sprawdzając altanki natrafili na osobę z narkotykami (WIDEO)

Policjanci sprawdzając czy na terenie ogródków działkowych nie ma osób bezdomnych zagrożonych zamarznięciem usłyszeli głośne rozmowy i śmiechy z jednego z domków. Wewnątrz zastali młode osoby, które były bardzo zaskoczone wizytą mundurowych. Po chwili okazało się, że jeden z nich ma przy sobie narkotyki. Został zatrzymany i wkrótce za posiadanie środków odurzających odpowie przed sądem.

- Funkcjonariusze z uwagi na niskie temperatury stale odwiedzają miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne - mówi Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji. - To m.in. pustostany czy ogródki działkowe. W czasie takiego obchodu, miasteccy dzielnicowi usłyszeli głośne śmiechy i rozmowy w jednej z altanek. Gdy podeszli sprawdzić, kto w takich warunkach przebywa w pomieszczeniu zastali tam trzy młode osoby. Cała trójka na widok policjantów nagle zaczęła się bardzo nerwowo zachowywać.

To wzbudziło podejrzenia mundurowych. Po chwili rozmowy okazało się, że jeden z mężczyzn posiada przy sobie narkotyki. 18-latek został zatrzymany i przewieziony do jednostki. Badanie testerem narkotykowym wykazało, że jest to marihuana. Za jej posiadanie grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.