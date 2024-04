Ukradli zdrapki, wygrali odsiadkę. Złodziejom ze Słupska grozi do 10 lat więzienia

Kilka godzin po skoku na kiosk, włamywacze zostali zatrzymani przez policjantów ze Słupska. Mundurowi poza zdrapkami odzyskali również papierosy, ponad sto batoników, kilkanaście opakowań cukierków oraz perfumy. Za popełnione przestępstwa złodziejom grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

- Policjanci z Referatu Patrolowo - Interwencyjnego Komisariatu Policji II w Słupsku ustalili, że w okolicy znajdują się kamery monitoringu, a po zapoznaniu się z materiałem wideo, mundurowi zabezpieczyli wizerunki trzech mężczyzn, którzy mogli mieć związek z tym przestępstwem. Podczas dalszej służby funkcjonariusze będąc w jednej z kamienic zapukali do drzwi mieszkania, w którym mogły przebywać osoby podobne do tych z nagrania. Podejrzenia mundurowych potwierdziły się, drzwi otworzył 32-latek, który odpowiadał wizerunkowi z monitoringu. Po wejściu do środka funkcjonariusze zobaczyli drugiego „występującego w filmie aktora” oraz rozłożone na podłodze łupy: kilkanaście paczek papierosów, ponad sto batoników, cukierki, perfumy i kilkadziesiąt zdrapek – informuje Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.