Fantastyczna Wielka Integracja Morsów w Ustce. Świąteczny orszak i kąpiel w Bałtyku

Wielka Parada Morsów rozpoczęła się – jak na święto Trzech Króli przystało – orszakiem, w którym dominowały królowe i królowie. Nie zabrakło jednak, jak widać na zdjęciach, uczestników imprezy przebranych według własnych pomysłów. W paradzie można było zobaczyć też różne niezbędne do morsowania akcesoria. Do Ustki zjechały morsy z województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, ale nie zabrakło amatorów zimnych kąpieli z głębi kraju.

Krótka sesja zdjęciowa na ławeczce pani Ireny Kwiatkowskiej, rozgrzewka, przebieranie i chlup do wody! Wszystko to przy muzyce na żywo znanego usteckiego zespołu Kris & Maciej, świetnej konferansjerce organizatorów i oczywiście pod czujnym okiem ratowników Słupskiego WOPR.

Sporo było też ciekawskich, którzy tę imprezę uwieczniali w aplikacjach telefonów komórkowych, nie bacząc, że fale zalewają ich buty. Bo impreza zgromadziła nie tylko zakochanych w zimnych falach Bałtyku, ale też sporo turystów, którzy z zainteresowaniem przyglądali się styczniowym wyczynom morsów.

- Co? Mokro? - śmiał się jeden z morsów na widok uciekających przed falami fotoreporterów.

Skąd przyjechali?

- Z Darłowa, z Kościerzyny, z Łeby, ze Szczecinka i wielu innych miejsc. To nasze stałe, zaprzyjaźnione z nami kluby, które organizują zloty, a my się wymieniamy tymi zlotami. Dzisiaj to ponad 250 osób – mówi Elżbieta Szczypek, członek zarządu Klubu Sportowego Moczymorda w Słupsku. - W Ustce organizowaliśmy już zloty, ale to pierwszy zlot organizowany z Pomorzem, z panem Mateuszem Bukato. Natomiast z naszym klubem robiliśmy już cztery zloty. Jednak działamy też latem. Bierzemy udział charytatywnie w różnych imprezach. Jeździmy na rowerach, chodzimy z kijkami. Nie jesteśmy klubem tylko sezonowym. Bardzo się cieszę, że tyle klubów przyjechało. Nie spodziewaliśmy się aż tylu osób. Wspieramy się z innymi klubami. Te pogaduchy, te spotkania... To jest takie fajne. Wszystkim bardzo dziękujemy za udział.

Organizatorzy przygotowali zabawę przy muzyce z ogniskiem z kiełbaskami, gorącymi potrawami, saunowaniem i biesiadowaniem przy ognisku na terenie Pomorze Health & Family Resort.