Fatalny stan podwórka przy ul. Bałtyckiej w Słupsku. Po ulewach i roztopach zalewa je woda [ZDJĘCIA]

- Byłem już w urzędzie. Prosili porobić zdjęcia, napisać pismo. Upominamy się o remont podwórka już od 10 lat. Wygląda to tragicznie. Jako wspólnota wzięliśmy kredyt, zrobiliśmy budynek, ale otoczenie jest fatalne. Tu nawet nie chodzi o wygląd, ale o bezpieczeństwo mieszkańców. To wstyd i hańba dla miasta – mówi pan Jan, który zgłosił się do redakcji „Głosu Pomorza” z prośbą o interwencję, załączając galerię zdjęć pokazującą skalę problemu.

Chodzi o podwórko zlokalizowane przy budynkach na ul. Poniatowskiego 2, 2A, 2B oraz ul. Bałtyckiej 30 i 30A. Po ulewach i roztopach mieszkańcy zmuszeni są omijać głębokie kałuże, by móc dostać się do swoich domów. Zbierająca się w głębokich dziurach woda uniemożliwia również sprawny dojazd. Pan Jan sugeruje, że problem mógłby zostać połowicznie rozwiązany przez zasypanie dziur – na modernizację terenu należącego do miasta już dawno przestał liczyć.