Felieton rowerowy. Dać nura w literaturę? [ZDJĘCIA]

O dolegliwościach bezruchu poczytamy sobie w książce autorstwa Jerome K. Jerome pt. „Trzech panów w łódce (nie licząc psa)”. Wprawdzie nie ma w jej treści ani słowa o rowerze, ale jest na czytelniczym topie, i to zapewne od pierwszego polskiego wydania w 1956 roku. Jest to opis z angielskim poczuciem humoru poczynań trzech nieudaczników, pływających angielską Tamizą. Działo się pod koniec XIX wieku, a więc gdy następowały kolejne przełomy w konstrukcjach roweru, który dopiero zdobywał rynek jako nowy środek lokomocji. Natomiast taki w uwspółcześnionej już wersji widzimy na okładce kolejnej książki Jerome K. Jerome pt. „Trzech panów w Niemczech (tym razem bez psa)”.

Ta ostatnia została napisana na początku XX wieku, a wydawana jest do tej pory, wszak uchodzi za bestseller. I to coraz trudniejszy do kupienia na rynku, bo księgarnie padają jak muchy, np. w centrum Słupska zlikwidowano w ostatnich latach aż pięć takich książnic. Internet na szczęście służy zdalnym zakupom książek, ale też trzeba zwracać uwagę, co i gdzie się nabywa. Na przykład wspomniana książka jest oferowana również po tytułem „Trzech panów na włóczędze”. Poza tym różnią je okładki, więc wybieramy tę z wizerunkami rowerowego tandemu i parowozu, zamiast obrazu trzech cyklistów, w tym dwóch na tandemie.