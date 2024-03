Felieton rowerowy. O dwa mosty za daleko [ZDJĘCIA]

Nieco dalej wymienione ulice łączy rondo imienia Harcmistrza Stanisława Kiejdo. Był długoletnim dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kolejarza Polskiego przy ul. Sobieskiego (obecnie „ekonomik”) oraz działaczem ZHP. Mieszkał przy ul. Zielonej, a więc miał kawał drogi do pracy, którą pokonywał pieszo, nieraz ścieżką wzdłuż nieczynnej, poniemieckiej normalnotorowej linii kolejowej Słupsk – Budowo, długiej na 37,7 km. Widywaliśmy się niemal codziennie w latach 50. i 60. minionego wieku. Mijaliśmy się z czołgami i bydłem pędzonym na rzeźni, co odbywało się na trasie pomiędzy towarową bocznicą kolejową oraz ulicami Pankowa (obecnie Paderewskiego) i Boh. Westerplatte, gdzie stacjonowały pułki czołgowe. Wreszcie ktoś przerwał te czołgowe przejazdy przez miasto i nakazał odbudowę mostu na Słupi, po którego wysadzeniu w powietrze pod koniec II wojny światowej zostały tylko dwa przyczółki. Tak powstał tzw. Most Czołgowy o wykorzystywanej podczas minionej wojny konstrukcji angielskiego inżyniera Baileya.

Z ul. Słonecznej skręcamy w prawo na trasę dawnej linii kolejowej, która doprowadzi do wspomnianego Mostu Czołgowego. Przeznaczony do rozbiórki i złożenia jego konstrukcji we wskazanym przez inwestora miejscu, gdzie ponoć ma doczekać odnowienia w celu ponownego wykorzystania. Tymczasem przejazd tą przeprawą jest zamknięty, dokoła same mokradła, ale nie brak spacerowiczów, cyklistów i wędkarzy wyraźnie zasmuconych losem tego mostu. Widać mają sentyment do tego miejsca, a dla wielu w ogóle teren Parku Kultury i Wypoczynku nad Słupią to miejsce kultowe. Na pociechę są na razie wyremontowane odcinki parkowych alejek. Asfalt zamiast popękanych płyt i koślawych nawierzchni z polbruku. Jazda bardziej przyjemna i bezpieczna, więc przeprawiamy się na przeciwległy brzeg Słupi aby zobaczyć, jak nowy odcinek ringu przebiegnie do połączenia z ul. Bohaterów Westerplatte.