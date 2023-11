Fundacja Kreobraźnia zaprasza na bezpłatne warsztaty filmowe w Słupsku

Stowarzyszenie Kreobraźnia organizuje bezpłatne warsztaty filmowe współfinansowane przez miasto Słupsk w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

- Podczas realizacji projektu wspólnie wykonamy spot w ramach naszej kampanii społecznej dotyczącej przeciwdziałania uzależnieniom. To uczestnicy zdecydują, na którym problemie się skupimy. Czy tematem tego filmu będzie uzależnienie od alkoholu, narkotyków, czy może np. problem fonoholizmu, czy uzależnienia od telefonu - mówi Piotr Ziębakowski ze Stowarzyszenia. - Zapraszamy do wspólnej kreatywnej pracy i zabawy dziewięć osób. Nie musisz mieć doświadczenia w filmowaniu. Wystarczy, że jesteś osobą kreatywną, potrafisz pracować w grupie i masz co najmniej 16 lat. Tym razem zapraszamy też osoby dorosłe. Działamy międzypokoloniewo! - zachęca.

Podczas kilkudziesięciu godzin pracy nad filmem, uczestnicy nauczą się podstaw realizacji filmu, pisania scenariuszy, przygotują koncepcję, a następnie stworzą scenariusz i pod okiem doświadczonego filmowca, z użyciem profesjonalnego sprzętu zrealizują video. Podczas warsztatów uczestnicy nagrają film zza kulis – tzw. making of.