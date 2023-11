Gala 50-lecia Gminy Słupsk. Powiewała już nowa flaga - Gminy Redzikowo

W sali teatralnej Zespołu Szkół w Siemianicach w piątkowy wieczór, 17 listopada, zebrali się zaproszeni eleganccy goście, wśród których byli m.in. radni, sołtysi, przedstawiciele biznesu, służb mundurowych oraz niemal wszystkich samorządów z terenu powiatu słupskiego – był starosta, burmistrz Ustki, wójtowie gmin. Gości powitała Barbara Dykier, wójt gminy Słupsk.

- Bardzo się cieszę, że zechcieli państwo skorzystać z naszego zaproszenia. Jestem szczęśliwa i wzruszona. Spotykamy się na wyjątkowej uroczystości - na gali 50-lecia Gminy Słupsk. Spotkamy się nie tylko, by celebrować pół wieku wspólnych dokonań, ale żeby podkreślić, że historia tej gminy to historia ludzi, których połączyła wspólna praca i pasja, to historia naszych relacji i przyjaźni na drodze wspólnego budowania naszej małej ojczyzny - Gminy Słupska. Jesteście przedstawicielami wszystkich grup społecznych i zawodowych, dzięki którym nasza gmina tak pięknie się rozwija – mówiła pani wójt. - Spotykamy się też, aby podkreślić rozwój kulturalny, inwestycje w edukacje dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Jesteśmy dobrym przykładem, jak te wszystkie cele można zrealizować, zachowując troskę o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Przed nami nowe wyzwania, ale jak zawsze z optymizmem patrzymy w przyszłość, planując kolejne zadania w gminie Redzikowo, ale na bardzo mocnych fundamentach minionych 50 lat gminy Słupsk. Dziękuję każdemu z Państwa za zaangażowanie, determinację i wkład w rozwój naszego samorządu i zapraszam do wspólnego świętowania, do wspomnień i przemiłych rozmów. Dziękuje, że jesteście – mówiła Barbara Dykier.