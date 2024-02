Gmina Ustka wciąż obrywa za cudzą drogę. Wkrótce remont Koszarowej i Bosmańskiej

Dwie ulice - Koszarowa i Bosmańska w Ustce i w Lędowie-Osiedlu do szlabanu na poligonie zostaną przebudowane. Według zapowiedzi wkrótce zostanie ogłoszony przetarg.

- Od bardzo dawna mamy bardzo poważny z problem z drogą w Ustka-Lędowo. Droga jest naprawiana co jakiś czas, ale jest to rozwiązanie chwilowe, bo od każdego łatania drogi po upływie jednego miesiąca ponownie droga wygląda fatalnie i nie można poruszać się po niej bezpiecznie. Nawet nie wiemy do kogo zgłaszać ten problem, bo każdy twierdzi, że droga nie należy do niego. Gmina zwala całą sprawę na jednostkę wojskową, a jednostka na gminę. Jednostka wojskowa chciała zrobić drogę, ale oświadczyła, że zamknie ją dla osób cywilnych, to gmina się nie zgodziła. Jest to droga gminna, w fatalnym stanie. Czy jest możliwość zajęcia się tą sprawą przez redakcję? - alarmują „Głos” czytelnicy, choć rację można im przyznać tylko w kwestii fatalnego stanu drogi.