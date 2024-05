Kobylnica pełna imprez. Majowe atrakcje z kulminacją w Dni Kobylnicy. Znajdź coś dla siebie

Od koncertów po spotkania artystyczne i aktywne dni spędzone na świeżym powietrzu - Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zaprasza mieszkańców gminy i regionu do udziału w majowych wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych. Ich kulminacją będą Dni Kobylnicy z Turniejem Sołectw i spływem kajakowym, na który już teraz można się zapisać.

Jak informuje Maciej Szczakowski, referent ds. Wizerunku Gminy, w czwartek, 16 maja, o g. 17 warto odwiedzić GCKiP w Kobylnicy, gdzie odbędzie się spotkanie z artystami Ewą Grużewską i Tomaszem Grońskim. Artyści podzielą się niezwykłymi historiami ze świata sztuki, a spotkanie będzie nie tylko okazją do rozmowy o sztuce, ale także do spojrzenia na świat z zupełnie nowej perspektywy. To spotkanie, które może zainspirować i pobudzić wyobraźnię. Wstęp wolny. W poniedziałek, 20 maja, odbędą się Eliminacje Środowiskowe do 41. edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. W Sali Teatralnej Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy spotkają się młodzi poeci i twórcy, którzy podzielą się z publicznością swoim wyjątkowym talentem kreślenia słowami otaczającej nas rzeczywistości. Niezależnie od tematów i doświadczeń młodych twórców można spodziewać się niezwykłej podróży po mapie barwnych słów i niezwykłych emocji. Start Eliminacji 20 maja o godzinie 10 w GCKiP. Wstęp wolny.

W środę, 22 maja, GCKiP zaprasza na Stand-up comedy Darka Gatnieja. Aktor, wokalista i artysta kabaretowy zaprezentuje swój autorski program „Świat zwariował”. Nietuzinkowe podejście artysty do świata i zwykłej szarej codzienności bez wątpienia zaowocuje niezwykłym wieczorem. Dobra zabawa gwarantowana? Bez dwóch zdań, ale zawsze warto sprawdzić samemu. Początek o g. 19. Bilety: 40 zł/osoba. W sobotę 25 maja Gmina Kobylnica i Gminne Centrum Kultury i Promocji zapraszają na plenerowe obchody święta Gminy Kobylnica – Dni Kobylnicy! To kolejna edycja wydarzenia, które od lat przyciąga mieszkańców gminy Kobylnica, jak i całego regionu. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla całych rodzin. Dla dzieci będzie czekać strefa dmuchanych zjeżdżalni, jak również możliwość przejażdżki konnej. Nie zabraknie ciekawych i kreatywnych animacji dla najmłodszych i malowania twarzy. W trakcie wydarzenia odbędzie się Turniej Sołectw, w którym przedstawiciele poszczególnych sołectw gminy Kobylnica zmierzą się w pełnych humoru konkurencjach. Do tego warsztaty oraz koncerty lokalnych zespołów. Wszyscy goście będą mogli odpocząć w strefie gastronomicznej delektując się regionalnymi potrawami. Nie zabraknie także uczty dla uszu. Muzyczną gwiazdą wieczoru będzie zespół Sorry Boys. Wstęp na wydarzenie jest wolny!

Dzień później, w niedzielę, 26 maja, Gmina Kobylnica zaprasza do udziału w spływie kajakowym w ramach obchodów Dni Kobylnicy. To doskonała okazja dla wszystkich lubiących aktywność na świeżym powietrzu - zwłaszcza nad wodą. Spływ rzeką Słupią odbędzie się na odcinku Krzynia-Lubuń. Zapisy trwają do 17 maja pod nr. telefonu 721 605 792. Wpisowe: 50 zł. A w ostatnią środę miesiąca Gminne Centrum Kultury i Promocji zaprasza na wykład psychoedukacyjny Marty Sałapaty pt. „Być kobietą - być mamą. Samoakceptacja i poczucie własnej wartości”. Wykład może być okazją do refleksji nad tym, jak nadzieja, miłość i troska przenikają się z potrzebami uznania i samorealizacji, co może być impulsem do zrozumienia, że jakość macierzyństwa zależy nie tylko od samych kobiet - ale od nas wszystkich. GCKiP zaprasza 29 maja o godz. 18. Bilety: 20 zł/osoba. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń i biletów dostępne na stronie www.kobylnica.pl.

Wideo NORBLIN EVENT HALL