Góry śmieci i wszechobecny smród. Nałogowe zbieractwo sąsiadki sporym problemem dla mieszkańców słupskiego bloku. Czują się bezradni

Worki puszek, starych ubrań, kartony, zużyte przedmioty – mieszkańcy bloku przy ul. Koszalińskiej 2 w Słupsku twierdzą, że ich sąsiadka, starsza pani, znosi do domu śmieci. Z ich relacji wynika, że jest ich już na tyle dużo, że w mieszkaniu nie widać podłóg, ścian, a nawet okien. Na klatce schodowej unosi się nieprzyjemny zapach, ale to najmniejsze zmartwienie mieszkańców. Problem trwa od lat.

- Pani ma po sufit śmieci. Smród ciągnie się po całej klatce. Tak nie da się żyć. Zgłaszaliśmy ten problem od co najmniej 10 lat. Sprawa jest delikatna. Nikt nie chce, żeby ta pani straciła mieszkanie, ale ona nie daje sobie pomóc. Z dwa-trzy lata temu miała posprzątać szkło z parapetu, okna. Całe szczęście jeszcze nie spadło nikomu na głowę. Pani wyniosła parę worków śmieci, ale za tydzień z powrotem było to samo. W sprawie próbowała pomóc opieka społeczna. To sytuacja patowa. Nawet gdybym chciała się stąd wynieść, to nikt mi mojego mieszkania nie kupi. Nikt nie chciałby być na naszym miejscu – mówi nam z rozgoryczeniem pani Anna.