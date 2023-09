Gwiazdy jazzu już jadą do Słupska. Zbliża się festiwal Komedy

- „Eurofonię” na głos solowy, kwintet jazzowy i orkiestrę symfoniczną skomponowałem w roku 1998, w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej, jako mój artystyczny wkład w „budowanie wspólnego europejskiego domu, dążenie do integracji ze strukturami UE, z mottem: „Do Europy tak, ale z Polską kulturą” _– mówi Leszek Kułakowski, wraz z żoną Reginą organizujący KJF. - _To przesłanie jest aktualne dziś, gdy w opinii publicznej wielu polityków deprecjonuje wartości UE, zatem warto do korzeni wrócić. Eurofonia jest wyjątkowym dziełem ze względu na wyjście poza muzyczne tradycje, połączenie muzyki symfonicznej z jazzem i zatarcie się tych granic. Eksperymentuję w tym dziele dźwiękami, kontrastowymi barwami, technikami, instrumentacją. To awangarda w polskiej muzyce. Jestem spragniony zderzenia mojego dzieła z reakcją publiczności. Czy wciąż jest ono aktualne jak muzyka Komedy?