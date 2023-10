Impreza sylwestrowa wraca do Słupska. Będzie płatna zabawa w Gryfii, w rytmach muzyki elektronicznej

„Roztańczony sylwester w Gryfii” nie będzie, jak podkreśla miasto, balem, tylko koncertem. Ratusz w tym roku zaprasza mieszkańców pod dach hali. Dlaczego zabawa nie powróci po dłuższej przerwie na plac Zwycięstwa? Powodem wysokie koszty i kapryśna pogoda.

- Nie planujemy imprezy na placu Zwycięstwa z wielu powodów. Myślę, że akceptowalnych. Jak na wydatki i na koszty takich imprez, one się nie cieszyły takim zainteresowaniem. Nie wiem, czy nie trafialiśmy z gustami, czy nie dość ważna była gwiazda. A gwiazdy w noc sylwestrową stawiały bardzo wysokie oczekiwania finansowe. Te koszty były potężne. Kiepska pogoda, co się zdarzało, nie zachęcała do wyjścia. To jest być może ukłon trochę do młodszej części społeczności. Hala zapewni, że pogoda nam nie będzie straszna, w związku z tym proponujemy taką formę spotkania sylwestrowego – tłumaczy decyzję prezydent Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka.