Sprawa gangu pożyczkowego Krystyny P. wciąż w prokuraturze. Śledztwo częściowo umorzone

Grupa została rozbita w październiku 2018 roku. Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, przy współpracy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku i w Koszalinie, zostało zatrzymanych łącznie 10 podejrzanych, którym zarzucono działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom oraz dokonanie oszustw przy pośrednictwie w udzielaniu wyłudzanych pożyczek gotówkowych. Zatrzymani zostali mieszkańcy województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego: 41-letnia obecnie Krystyna P. oraz dziewięć osób wówczas w wieku 20-37 lat.

Z ustaleń śledztwa wynikało, że grupą przestępczą kierowała Krystyna P. z okolic Słupska, która nakłoniła pozostałych podejrzanych do założenia firm świadczących usługi pośrednictwa przy udzielaniu pożyczek gotówkowych. W firmach tych podrabiano wnioski o pożyczki oraz związaną z nimi dokumentację. Dokumenty przedkładano w szeregu firmach brokerskich w całej Polsce. W ten sposób wprowadzano je w błąd, m.in. co do tożsamości pożyczkobiorcy. Podejrzani doprowadzili do udzielenia co najmniej 1129 pożyczek gotówkowych na łączną kwotę co najmniej 1 milion 700 tysięcy złotych.