Kaszubski etnodizajn na topie. Wszyscy chcą haftować i malować (WIDEO)

Wszystko, co kaszubskie stało się modne. Etnodizajnem interesują się wszyscy. A chętnych do wzięcia udziału w warsztatach jest mnóstwo. Tak było na Imieninach Borowej Ciotki w Płotowie, Święcie Swojskiego Chleba w Piasznie, czy bytowskim muzeum.

CzArt Pomorze i warsztaty

- Fundacja CzArt Pomorza powstała w ubiegłym roku i jest to organizacja, która ma pomóc w popularyzacji kultury regionalnej, tradycji ludowych, ale nie tylko - wyjaśnia Barbara Borzyszkowska. - Wszelkie działania kulturalne są nam bliskie. W styczniu napisaliśmy projekt do Narodowego Centrum Kultury w ramach Etnopolski na działania i dostałyśmy grant na projekt. Zauważyliśmy, bowiem że ten kaszubski etnodizajn coraz bardziej opanowuje Pomorze (kaszubskie pościele, kubki, magnesy papierowe serwetki i wiele wiele innych), sklepy z pamiątkami pękają w szwach. Ale niewiele osób w ogóle, wie skąd te wzory się wzięły, że kiedyś był to tylko haft, a nie druk jak teraz. I tak powstał nasz projekt, żeby przybliżyć ludziom te wiadomości, a jednocześnie zachęcić do samodzielnego wykonania czegoś etnodizajnerskiego. Takie rękodzieło, ale współczesne. W ten sposób ludzie poznają tradycję i historię, ale też mogą przekonać się jak pracochłonne jest rękodzieło.