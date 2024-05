Terapia Witkacym? W Słupsku to możliwe. Tak robi Przemysław Laskowski

A w efekcie powstają różnorodne projekty: wystawy prac plastycznych i fotografii, spektakle, filmy, komiksy i inne.

Uczestnicy witkacowskich zajęć pokazują efekty swojej pracy szerszej publiczności na takich m.in. konkursach, jak „Witkacy pod strzechy” i „Witkacy i ja”. Często zdobywają za swoje projekty nagrody. Mieli wystawy w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, brali udział w wydarzeniach organizowanych na przykład przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, pokazywali się także poza Słupskiem.

Jak mówi Przemysław Laskowski, dla nich taki kontakt z żywym odbiorcą, zmierzenie się z innymi uczestnikami konkursów, to doping do pracy, zachęta, żeby obalać kolejne bariery, a wreszcie radość i satysfakcja.

- Każdego niemal dnia z uporem maniaka poszukuję sposobów, które umożliwią moim podopiecznym doświadczania pełni człowieczeństwa. I tu właśnie w sukurs przychodzi mi Witkacy, a raczej dwie cykliczne imprezy, których celem jest popularyzacja życia i twórczości tego artysty - napisał Laskowski we wstępie do witkacowskiej publikacji. - To dzięki nim każdego roku mobilizuję siły uczestników (zajęć w PSONI - dop. red.), by pokonywać kolejne naszych własnych ograniczeń.