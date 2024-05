Kiedy alkoholu zabrakło, skradli go z garażu. Przy okazji zabrali rower

Mieszkańcy gminy Nowa Wieś Lęborska - 31-latek i jego 19-letni znajomy - odwiedzili wspólnego kolegę, z którym pili alkohol. Gdy zrobiło się późno i skończyły się trunki, zostali przez gospodarza wyproszeni. Jednak alkoholu było im mało, więc postanowili uzupełnić je piwem, tyle że skradzionym.

Wiedząc, że kolega przechowuje je w garażu, podważyli drzwi i włamali się do środka. Poza piwem zainteresował ich oparty o ścianę rower górski, należący do matki znajomego.

Gdy następnego dnia właścicielka jednośladu zorientowała się, że został skradziony, powiadomiła policję. Mundurowi szybko ustalili dane podejrzewanych o to przestępstwo. W domu 19-latka znaleźli i zabezpieczyli skradziony rower. Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Niebawem dołączył do niego 31-latek, drugi z podejrzewanych o kradzież z włamaniem.

Obydwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty przestępstwa zagrożonego karą 10 lat pozbawienia wolności.