„Świat zwariował” w Kobylnicy, czyli kolejne wydarzenie z cyklu Kultura żartu

Darek Gatniej (czyli Darek Gatniejewski), aktor, wokalista i artysta kabaretowy, postara się odpowiedzieć w humorystyczny sposób na pytanie: czy świat naprawdę zwariował? A może to my zaczęliśmy poddawać się szaleństwu, nie dostrzegając absurdów otaczającej nas rzeczywistości? A co, jeśli w tym całym szaleństwie jest jeszcze jakaś metoda? Okazuje się, że Darek Gatniej zna odpowiedzi na te niezwykle nurtujące pytania - a przynajmniej tak twierdzi z pełną premedytacją, zapraszając do Kobylnicy na wieczór pełen śmiechu.

Artysta udowadnia, że formuła stand-up’u może być prawdziwą formą sztuki omijającą niepotrzebne przestrzenie wulgaryzmów czy żarty drugiej świeżości. Autorski program „Świat zwariował” to niespodziewane zwroty akcji i zabawne filozoficzne wycieczki w odmęty naszej rzeczywistości, opowiedziane pół żartem i zaśpiewane pół serio.

- Nietuzinkowe podejście artysty do świata i zwykłej szarej codzienności bez wątpienia zaowocuje niezwykłym wieczorem. Warto sprawdzić! - zachęca do przyjścia na spektakl Maciej Szczakowski, referent ds. Wizerunku Gminy Kobylnica.