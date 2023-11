Kolejna kolizja na pechowym skrzyżowaniu w Słupsku. Osobówka uderzyła w słup [ZDJĘCIA]

- Dzisiaj około godziny 6.15 otrzymaliśmy zgłoszenie o kolizji, do której doszło na skrzyżowaniu ul. Szczecińskiej, Kossaka i Małcużyńskiego. Pracujący na miejscu policjanci słupskiej drogówki ustalili, że 40-letnia kierująca chevroletem skręcając z ul. Kossaka w ul. Szczecińską nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo jadącemu kierowcy mercedesa – informuje Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

W wyniku zdarzenia, mercedes uderzył w słup. Nikomu nic poważnego się nie stało.

- Kierujący byli trzeźwi. Sprawczyni została ukarana mandatem i punktami karnymi. Apelujemy o zachowanie ostrożności na drogach i stosowanie się do obowiązujących przepisów – dodaje Bagiński.

Przypomnijmy, że pół miesiąca temu na tym samym skrzyżowaniu doszło do podobnej sytuacji. Wówczas to zderzyły się trzy pojazdy - wyjeżdżająca od strony ul. Kossaka 45-letnia kierująca oplem, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącemu ul. Szczecińską hyundaiowi i doszło do zderzenia tych pojazdów. Następnie opel siłą uderzenia wjechał jeszcze w oczekującą na skrzyżowaniu przy ul. Małcużyńskiego mazdę.