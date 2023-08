Komu bije dzwon za głośno? Proboszcz konfliktu nie chce i póki co dzwony w kościele Mariackim w Słupsku zamilkły

- Napier...lają od rana do nocy. Ale ja się nie skarżyłem. Do wszystkiego idzie się przyzwyczaić. A i tak wolę mieszkać w centrum niż na osiedlu – mówi. - Proszę poczekać do 11 jeszcze pięć minut, to pani sama usłyszy.

- Pismem z dnia 16.08.2023 roku zwrócono się do proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Maryi i Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku z prośbą o przedstawienie proponowanych działań, których efektem będzie eliminacja uciążliwości hałasowej. Na stanowisko czekamy do 4 września. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, konieczne będzie wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie określenia poziomów dźwięku z obiektu kościoła względem najbliższych terenów chronionych przed hałasem – mówi Rapacewicz.

- Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku podejmują wstępne badania, niemające - póki co - skutków administracyjnych, w celu oszacowania wielkości uciążliwości. Użyty do badania poziomu hałasu sprzęt nie jest certyfikowany, stąd jedynie poglądowy charakter pomiaru, który ma wskazać kierunek dalszych działań. Orientacyjne badanie poziomu hałasu wykazało, że zachodzi prawdopodobieństwo, iż na terenach chronionych akustycznie, w wyniku pracy urządzeń instalacji zostały przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu określone w rozporządzeniu. Oszacowana emisja przekracza powyższe wartości. Wartość ponadnormatywna jest niedopuszczalna w świetle zapisów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i życia mieszkańców przez hałasem – tłumaczy Rapacewicz.

- Jest możliwość regulacji dźwięków, ale wolałbym, aby ktoś to profesjonalnie zmierzył, żeby nie było wątpliwości i aby nikt tego nie zakwestionował – mówi ksiądz i dodaje:

- Dla mnie nie jest ważne, czy te dzwony będą biły głośniej, czy ciszej, ale dobrze byłoby gdyby jednak te dzwony biły na kościele. No jak to tak miasto bez dzwonów? Na Anioł Pański łączymy się z Watykanem, o godzinie 15 – koronka do Miłosierdzia Bożego, a to obraz, który w diecezji jest najważniejszy i o godzinie 21 – płynął Apel Jasnogórski. W maju są pieśni ku czci matki Boskiej, w adwencie są pieśni adwentowe, a w Boże Narodzenie – kolędy. One wyznaczają rok liturgiczny wraz z jego radościami i smutkami, więc nie słuchamy wciąż tego samego – mówi ks. Krawczyk. - Jeżeli było głośno, to zrobimy tak, aby było dobrze.

Oprócz pieśni religijnych, dzwony biją co kwadrans - raz na jedne kwadrans, wpół do – dwa uderzenia, na trzy kwadranse – trzy, a o pełnych godzinach cztery i do tego innym tonem tyle, ile wskazuje dana godzina. Oprócz tego dzwony dzwonią na pół godziny przed każdą mszą świętą. Wszystko ustawione jest komputerowo. Nie ma dzwonnika, który pociąga za sznurki.