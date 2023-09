Kradzież rozbójnicza w słupskim Lidlu. Podejrzany aresztowany, drugi sprawca poszukiwany

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 11 września w Lidlu przy ulicy Jaracza w Słupsku. Do sklepu weszło dwóch mężczyzn z zamiarem kradzieży. Sprawcy zabrali towar z półek, ale zostali zauważeni przez ochronę. W czasie ucieczki doszło do kolejnego przestępstwa.

- Funkcjonariusze, którzy pojechali na miejsce zdarzenia, ustalili, że mężczyźni minęli linię kas, nie płacąc za te produkty i próbowali wyjść ze sklepu. Na tę sytuację zareagował ochroniarz. Jednak obaj mężczyźni przewrócili go na ziemię, użyli wobec niego przemocy, a następnie wybiegli ze sklepu. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, którzy zajęli się tą sprawą, zebrali szereg szczegółowych informacji, na podstawie których ustalili tożsamość jednego z napastników – informuje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji.

Policjanci zatrzymali 29-letniego Adama H. W środę mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Słupsku na przesłuchanie, a następnie do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.

- Zarzuciliśmy Adamowi H. kradzież rozbójniczą – mówi Magdalena Gadoś, słupska prokurator rejonowa. - Jest podejrzany o to, że 11 września w Słupsku w sklepie Lidl wspólnie z nieustaloną osobą ukradł ubrania, kosmetyki i alkohol - whisky o wartości powyżej trzystu złotych. Aby utrzymać się w posiadaniu tych rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży groził i użył przemocy wobec pracownika ochrony sklepu. Przewrócił go i kopał.