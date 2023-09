Kradzionym rowerem jechał pod wpływem alkoholu i narkotyków

Jechał po alkoholu, narkotykach, a dodatkowo kradzionym rowerem. Tych czynów dopuścił się 28-letni mieszkaniec powiatu bytowskiego, którego zatrzymali do kontroli policjanci drogówki. Mężczyzna przyznał, że kilka dni temu zabrał rower spod jednego z bloków mieszkalnych. Wkrótce usłyszy zarzuty i stanie przed sądem. Za kradzież grozi kara do 5 lat więzienia.

Zatrzymali rowerzystę

Policjanci ruchu drogowego zatrzymali na ul. Szarych Szeregów w Bytowie do kontroli rowerzystę. W trakcie legitymowania mundurowi wyczuli od mężczyzny alkohol. Badanie wykazało, że jest on prawie pół promila alkoholu w organizmie. Zachowanie 28-latka nadal wzbudzało podejrzenia policjantów, więc wykonali dodatkowy test narkotykowy. Ten wykazał, że mężczyzna zażywał amfetaminę. To jednak nie był koniec jego kłopotów. Gdy funkcjonariusze sprawdzili w systemie rower, którym się poruszał, wyszło na jaw, że jest on kradziony.

Mężczyzna przyznał, że kilka dni temu zabrał jednoślad spod jednego z bloków mieszkalnych. Został zatrzymany, a rower zabezpieczony. Za swoje czyny 28-latek wkrótce usłyszy zarzuty. Za kradzież grozi kara do 5 lat więzienia.