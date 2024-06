Odznaczenia dla honorowych dawców krwi ze Słupska. Ratują innym zdrowie i życie [zdjęcia]

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – te słowa Jana Pawła II zawsze towarzyszą uroczystości wręczania oznaczeń dawcom krwi, którą organizuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.

W piątek, 14 czerwca, na spotkanie w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku, zaproszono 47 dawców krwi, którzy oddali już co najmniej 20 litrów. A są tacy, którzy oddali jej więcej. To ludzie z różnych środowisk, różnych zawodów, w różnym wieku. Ale łączy ich jedno – regularnie, bezinteresownie, z dobroci serca ofiarowują swoją krew, by nieść pomoc osobom wymagającym leczenia krwią i jej składnikami.

- Dziękujemy państwu za wasze poświęcenie, za waszą postawę. Dzieląc się krwią, ratujecie zdrowie i życie innych. To jest niezwykle szlachetne. Dziękujemy również w imieniu tych, którzy waszej krwi potrzebowali. Dają państwo przykład innym. Dziękujemy i życzymy dużo zdrowia, aby nadal państwo z nami byli i ab abyśmy nadal mogli wspólnie działać na rzecz idei propagowania dawstwa krwi – mówiła Kinga Sass, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku, która wyróżnionym wręczała odznaczenia.

Odznaczeni zostali: