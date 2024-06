Teleopieka dla seniorów w Miastku. Pierwsze urządzenia rozdane

Program bezpłatnej teleopieki realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku. W jego ramach osoby powyżej 60 roku życia mogą zaopatrzyć się w elektroniczne opaski, które pozwolą im poczuć się bezpieczniej każdego dnia. To rozwiązanie przeznaczone szczególnie dla osób samotnych, osób z niepełnosprawnością, długotrwale chorych lub takich, które w ciągu dnia lub nocy pozostają bez opieki innych osób.

Jak to działa? Senior nosi opaskę na nadgarstku, a w sytuacji zagrożenia używa przycisku SOS. Bez potrzeby dodatkowych urządzeń, np. telefonu, może bezpośrednio porozmawiać z ratownikiem medycznym. Opaska automatycznie przesyła medyczne pomiary tętna i saturacji oraz lokalizację seniora do Centrum Teleopieki, co pozwala na szybkie i precyzyjne udzielenie pomocy. To proste i skuteczne rozwiązanie, które może uratować życie.

W zależności od sytuacji, ratownik może powiadomić osoby bliskie lub sąsiadów o konieczności wsparcia seniora, wezwać zespół ratownictwa medycznego lub udzielić seniorowi porady i wsparcia psychologicznego. W sytuacji upadku i utraty przytomności opaska automatycznie powiadomi ratowników medycznych o potrzebie pomocy.