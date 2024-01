Kronika tygodnia „Głosu Pomorza”. Sprawdź, co ważnego wydarzyło się w regionie słupskim!

Impreza sylwestrowa powróciła do Słupska. Zorganizowana została w hali Gryfia. Bez wielkich gwiazd, za to w rytmach muzyki elektronicznej. Zobaczcie jak słupszczanie przywitali nowy, 2024 rok w hali…

Poniedziałek (1 stycznia)

Wraz z 2024 rokiem, na mapie powiatu słupskiego pojawiła się nowa gmina - Redzikowo. Do 31 stycznia 2023 roku była to gmina Słupsk. Jak podkreśla wójt Gminy Redzikowo Barbara Dykier, to nowy rozdział w historii samorządu, który będzie mógł budować własną markę i tożsamość. Zmiana nazwy pozwoli również odróżnić samorząd od miejskiego sąsiada.