Byciobusem do Mądrzechowa i części Udorpia. Komunikacja miejska sięga dalej

Dziś (wtorek) byciobusy, czyli autobusy komunikacji miejskiej dotarły do Mądrzechowa i Udorpia. Tym samym sieć miejskiego transportu rozrosła się o kolejne miejscowości.

Rano uruchomiono cztery nowopowstałe linie: 3, 3A, 3B w kierunkach Mądrzechowa (Kościół, ul. Brylantowa, Zbożowa) oraz linia 4 w kierunku Udorpie/Leśna i Udorpie/Miastecka) przez Drzymały/Kwiatową, Tartaczną.

Rozkład pozostałych linii pozostaje bez zmian.

Komunikacja miejska w Bytowie funkcjonuje już od prawie trzech lat i cieszy się olbrzymim powodzeniem. Potwierdzają to badania ankietowe. Wśród respondentów powszechnie pojawiał się apel o rozszerzenie istniejących linii i objęcie usługą dowożenia mieszkańców okolicznych wiosek. Dotyczył właśnie osiedla Leśna w Udorpiu oraz Mądrzechowa.

Aktualnie z komunikacji miejskiej w Bytowie korzysta około 2 500 pasażerów dziennie, a w roku ubiegłym byciobusami podróżowało łącznie ponad 60 tys. osób miesięcznie.

- Objęcie komunikacją miejską miejscowości Mądrzechowo jest podyktowane nie tylko wnioskami mieszkańców tej miejscowości, ale przede wszystkim analizą potrzeb, a zarazem możliwościami finansowymi gminy Bytów - wyjaśnia Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa. - Mieszkańcy Mądrzechowa to stosunkowo młode osoby, które pracują głównie w Bytowie i codziennie dojeżdżają do pracy. Podobnie przedstawia się sprawa dojazdów dzieci i młodzieży do szkół. W ostatnich latach niemal wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe lokalizują się w północnej części miasta, co niejako wymusza, również na mieszkańcach Mądrzechowa korzystanie z własnych środków lokomocji o ile nie będzie komunikacji miejskiej. Ważnym aspektem jest możliwość dojazdu do bytowskiego szpitala i powrót do domu.