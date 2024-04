Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „Dobry wynik, ale trzeba intensywnie popracować”

Emocje jeszcze nie opadły po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów samorządowych w Słupsku. O tym, kto zasiądzie w fotelu prezydenta rozstrzygnie druga tura.

O skomentowanie wyników poprosiliśmy Krystynę Danilecką-Wojewódzką.

- Po pierwsze chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy poszli do urn wyborczych 7 kwietnia. Chciałam podziękować wszystkim, którzy oddali głos na mnie i na kandydatów do Rady Miejskiej z mojej drużyny. Chciałam pogratulować moim partnerom w wyborach, czyli innym kandydatom na urząd prezydenta miasta, ale także wszystkim radnym, którzy uzyskali mandat. To wielkie i ważne. Wynik 41 procent uznaję za dobry. Jest to wygrana, ale także wynik mówiący, że trzeba popracować bardzo intensywnie, żeby zyskać większą akceptację dla tych projektów, które rzeczywiście wspólnie z mieszkańcami chcemy realizować. Mam nadzieję, że w ciągu tych najbliższych dwóch tygodni przekonam także mieszkańców miasta do tego, że projekty które będą realizowane będą rzeczywiście rozwijały nasze miasto i służyły wszystkim mieszkańcom. Mam świadomość, że inwestycje, a jest ich bardzo wiele, niosą ze sobą także dokuczliwości. Mam świadomość, że ludzie dostrzegają, iż realizacja inwestycji np. drogowej na jednym osiedlu być może ogranicza realizację inwestycji potrzebnej także na ich osiedlu. Na wszystko tych pieniędzy nie starczy. Te wybory nie zawsze są czytelne i zrozumiałe, więc moją rolą jest to, żeby lepiej tłumaczyć mieszkańcom miasta o priorytetach i zasadach wyboru danych zadań inwestycyjnych. Sposób komunikowania z mieszkańcami miasta na pewno powinien być szerszy. Proszę o wsparcie w drugiej turze wyborów – mówi ubiegająca się o reelekcję prezydent Słupska.