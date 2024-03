"Łapy precz od naszej lecznicy". Protest w obronie szpitala w Miastku

W Miastku gorąca atmosfera

"Chcemy się leczyć w naszym szpitalu", "Łapy precz od naszego szpitala", "Czekamy na wiatr co rozgoni burmistrza i jego gamoni" - z takimi transparentami miastczanie weszli do miasteckiego ratusza.

- Jesteśmy zdeterminowani, dlatego też zawiązał się Społeczny Komitet Obrony Szpitala. My o ten szpital walczymy całe życie. Jesteśmy emerytami - mówili przedstawiciele komitetu. - Hasła dzisiejsze wołają o ratunek. 7 marca przeszedł pan siebie - członkini zwróciła się do Witolda Zajsta, burmistrza Miastka - zamknął pan internę, a potem oddział reumatologiczny. Proponuje pan nam spotkanie w gabinecie, my nie chcemy spotkania w takiej formie. Chcemy, żeby pan mówił nam otwarcie i nie obietnice. Cały czas mówi pan, że szpital jest i będzie. Zamknięto dwa najważniejsze oddziały, które przynosiły dochody. Chyba zostanie tylko Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Żądamy natychmiastowego odwołania Rady Nadzorczej oraz prezes za doprowadzenia szpitala do sytuacji, w której lekarze odchodzą z pracy w wyniku fatalnego zarządzania i dezorganizacji pracy placówki, w tym obciążenia dyżurami. Nie zgadzamy się na łamanie praw pacjentów, aroganckie zachowanie się wobec personelu. Żądamy natychmiastowego podjęcia negocjacji ze wszystkimi zwolnionymi ze szpitala. Żądamy od radnych zgłoszenia do prokuratury niejasności w zarządzaniu finansami szpitala przez panią prezes oraz tego, aby w radzie nadzorczej znalazł się przedstawiciel z Miastka, stawiamy wotum nieufności dla burmistrza. Żądamy radiologa, który będzie przeprowadzał badania tomograficzne.