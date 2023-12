Maszyny rolnicze po renowacji wróciły do muzeum w Swołowie [zdjęcia]

Jej wyjątkowość uzasadnia fakt posiadania kilkunastu unikatowych maszyn wyprodukowanych w XIX i na pocz. XX wieku na Pomorzu. W skład kolekcji wchodzą maszyny do uprawy roli, wysiewu i pracy w polu, maszyny do zbiorów płodów rolnych, maszyny młócące, czyszczące i segregujące oraz do przygotowania paszy. Kolekcję uzupełniają silniki i kieraty. Większość maszyn rolniczych wyprodukowanych zostało w czasach przed II wojną - produkcji niemieckiej, a uzupełnione są polskimi, które używane były w latach powojennych, przez ludność, która zasiedliła te tereny po 1945 r.

W większości są to maszyny wyprodukowane po wojnie w pomorskich zakładach. Najokazalsze i najcenniejsze maszyny to młocarnie, których w zbiorach muzeum jest aż 14 sztuk. W zagrodach pomorskich chłopów powszechne były maszyny rolnicze z firmy Georga Stoebkego z Darłowa, z firmy Gustava Denzera ze Słupska czy z firmy Friedricha Seglera ze Sławna, założonej w 1911 roku, Darłowskiej Fabryki Narzędzi i Maszyn Rolniczych (zał. w 1875 roku), Ventzki – Pomorskiej Fabryki Pługów Parowych - po 1968 r słynna Fabryka Maszyn Rolniczych FAMAROL; KH Lohr Co w Monachium i wiele innych.

Muzeum otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na konserwację kilkudziesięciu maszyn. W ramach zadania poddano gruntownej konserwacji 20 sztuk maszyn rolniczych z przełomu XIX i XX wieku.

Są to maszyny do pracy w polu: kosiarka konna Deering H2, wyprodukowana w I poł. XX w. w wytwórni McCormick Harvesting Machine Company i przetrząsacze do siana wyprodukowane w II połowie XX wieku na Pomorzu.