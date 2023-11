Mieli odbywać karę, ale uciekli za granicę. Teraz przyjechali i wpadli

Lęborscy kryminalni ustalili miejsce pobytu dwojga 38-latków, poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny lęborski sąd i prokuratura wydały łącznie osiem podstaw poszukiwawczych. 38-latek był poszukiwany m.in. czterema listami gończymi i nakazem doprowadzenia do zakładu karnego za przestępstwo uchylania się od obowiązku alimentacyjnego, narkotykowe i niestosowania się do orzeczonych środków karnych. Został skazany na łączną karę 1,5 roku odsiadki.

Natomiast jego konkubina spędzi za kratkami 85 dni. Za kobietą zostały wydane dwa listy gończe i nakaz doprowadzenia do zakładu karnego w związku z przestępstwem narkotykowym, przywłaszczenia pojazdu oraz wykroczeniem, za które nie uiściła grzywny.

Para została zatrzymana krótko po tym jak przyjechali do Polski z zagranicy. Kryminalni zapukali do drzwi członka rodziny jednej z poszukiwanych osób. Ich ustalenia były trafne. W mieszkaniu zastali dwoje zaskoczonych poszukiwanych 38-latków.

Zatrzymani zostali przewiezieni konwojem do zakładów karnych, gdzie odbędą zasądzone wyroki.