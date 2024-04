Mieszkańcy Słupska zagłosowali w wyborach samorządowych. Czekamy na oficjalne wyniki

- Pierwszy raz prowadziłem kampanię na szeroką skalę. Zazwyczaj była to kampania mniejszych wymiarów, w okręgu wyborczym na radnego. Wiele rzeczy było na mnie nowych. Nie wszystko się udało, ale różnie to w czasie kampanii bywa. Prowadziłem kampanię bezpośrednią wspólnie z wolontariuszami, którzy są tu obecni. Codziennie byłem na ulicach miasta, rozmawiałem z mieszkańcami. Kampania była wielowymiarowa. Uważam, że wyszedłem z niej obronną ręką. Myślę, że jeżeli chodzi o mnie, to wynik będzie dobry. Jestem przekonany, że druga tura będzie – mówił.