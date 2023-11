Most Łabędzi zostanie kompleksowo odnowiony. Na pewien czas zniknie z miejskiego krajobrazu

- W ramach zaplanowanych prac, istniejąca stalowa konstrukcja zostanie rozebrana, przewieziona do wytwórni celem oczyszczenia, uzupełnienia brakujących i zakonserwowania istniejących elementów, a następnie umieszczona ponownie na przebudowanych przyczółkach – informuje Urząd Miejski w Słupsku.

Konstrukcja od lat czeka na niezbędny remont. Wiosną bieżącego roku obiekt został zamknięty dla ruchu pieszego, bo swoim stanem stwarzał niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Niebawem odzyskać ma dawny blask, i co ważne, główną funkcję – ponownie stanowić będzie przeprawę pieszo-rowerową przez Słupię.

Do Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku wpłynęły oferty od ośmiu firm chcących zająć się przebudową zabytkowego Mostu Łabędziego na Słupi. Najtańsza propozycja od Polwar S.A. opiewa na kwotę ponad 1,60 mln złotych. Najdroższa z ofert pochodzi od firmy Rewers i wynosi 2,72 mln złotych. Wszystkie oferty mieszczą się w kwocie 3,6 mln złotych, którą miasto przewidziało na remont mostu.

Most Łabędzi zniknie zatem na jakiś czas z miejskiej przestrzeni. W nowej odsłonie powrócić ma w sierpniu przyszłego roku – wtedy zakończyć mają się wszystkie prace związane z jego renowacją.

- Wojewódzki Konserwator Zabytków jasno wskazał, że po pracach obiekt ma mieć dokładnie taki sam charakter - pod względem funkcjonalności być ciągiem pieszo-rowerowym, ale co najważniejsze, te elementy zabytkowe, które decydują o kształcie tego mostu mają wrócić po renowacji w takiej samej formie. To jest jeden z nielicznych obiektów sztuki inżynierskiej, który się zachował i jest objęty ochroną konserwatorską – powiedział w rozmowie z „Głosem” Paweł Krzemień kierownik referatu rewitalizacji w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Co ważne, wyremontowanym Mostem Łabędzim nie przejadą samochody. Przypomnijmy, że obiekt był przejezdny do 2007 roku. Stanowił skrót dla kierowców chcących dostać się szybko na Ryczewo. Już lata temu stwierdzono, że nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Samochodowa przeprawa przez Słupię jednak będzie. Powstać ma w ramach budowy Trasy Olimpijskiej.