Muzyczne atrakcje dla dzieci i dorosłych w słupskiej filharmonii

No i wreszcie będzie można pomyśleć o świętach. W piątek, 8 grudnia, jak zwykle o godz. 19, Sinfonia Baltica proponuje pierwszy z koncertów świąteczno-noworocznych - „Christmas Joy”. Bilety 80, 70 i 65 zł. -

- W atmosferę świąt wprowadzi państwa jedna z najciekawszych wokalistek młodego pokolenia, czyli znana z wielu telewizyjnych programów Karolina Leszko – piszą organizatorzy. - Podczas koncertu zabrzmią kolędy oraz najpiękniejsze piosenki o tematyce bożonarodzeniowej. Nie zabraknie amerykańskich standardów, swingu, muzyki w stylu gospel i latino, a przede wszystkim tradycyjnych polskich kolęd i pastorałek w ciekawych aranżacjach.

Usłyszymy m.in. „Pierwszą Gwiazdę”, „Oto o północy”, „Przekażmy sobie znak pokoju”, „Cichą noc” oraz „Mary, Did You Know?”, „All I Want for Christmas Is You”, „Santa Claus Is Coming to Town”, „Please Come Home for Christmas”, „Winter Wonderland”.

O zimowy nastrój zadbają: orkiestra Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara pod batutą Ariela Ludwiczaka oraz sekcja rytmiczna (Artur Jurek - fortepian, organy Hammonda, Jarosław Stokowski - gitara basowa, Grzegorz Lewandowski – perkusja) i zaproszeni muzycy solowi (Ignacy Wendt – trąbka, Dariusz Herbasz - saksofon tenorowy).