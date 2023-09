Muzyczny Słupsk. Spotkanie z dinozaurem i perkusistą Marianem Szarmachem

Wydarzenie odbędzie się w ostatni piątek września w Kawiarni Artystycznej Antrakt. Początek o godzinie 17. Wstęp wolny! Lepiej nie zwlekać z przyjściem, bo na poprzednie spotkanie z Marianem Szarmachem, w kluboksięgarni Cepelin, wiele osób się nie dostało, gdyż zabrakło nawet stojących miejsc.

Marian Szarmach w swojej książce opisał życie muzyczne Słupska w latach 1945-2022. Opowiada, jak rozwijała się kultura muzyczna w naszym mieście od lat powojennych, poprzez kolejne dekady PRL, okres transformacji, aż do czasów współczesnych. Przypomina ważniejsze zespoły, muzyków, kierowników artystycznych, działaczy kulturalnych i miejsca, w których organizowano koncerty albo też po prostu „grano do kotleta” i do tańca. Szarmach jest muzykiem jazzowym, ale w jego książce znajdziemy artystów parających się wszelkimi gatunkami muzycznymi: od jazzu tradycyjnego, poprzez big bit, rock, jazz-rock, blues, aż po punk i metal. Jest też nurt dancingowy. Książka zawiera wielką liczbę nigdy dotąd niepublikowanych zdjęć, które spoczywały w domowych archiwach.