Na osiedle przy ulicy Owocowej w Słupsku dojedzie komunikacja miejska. Ale najpierw przebudowa Norweskiej i Duńskiej [ZDJĘCIA]

Remont ul. Owocowej obejmuje odcinek od skrzyżowania z ulicą Kaszubską aż do ulicy Fińskiej - zyska on nową jezdnię bitumiczną i zostanie wyposażony w niezbędną infrastrukturę, w tym oczywiście oświetlenie. Powstaną również nowe przystanki autobusowe, jak i ciąg pieszo-rowerowy. Nie zabraknie też chodnika, nowych nasadzeń i elementów małej architektury (ławki, śmietniki). Docelowo, zmienić na lepsze ma się większość pobliskich ulic.

- W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy dużą umowę na kompleksowe zagospodarowanie ulic Norweskiej i Duńskiej. Te osiedle zyska już tę docelową ramę komunikacyjną, co pozwoli nam m.in. nie tylko zabezpieczyć komfortowy i bezpieczny dostęp mieszkańców do miasta, ale także pozwoli nam wprowadzić komunikację miejską na to rozrastające się osiedle – mówi Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejski w Słupsku.