Na usteckich cmentarzach stoją już stacje narzędziowe. To realizacja pomysłu z Budżetu Obywatelskiego Ustki 2023

Na cmentarz w Ustce, czy Zimowiskach nie trzeba już chodzić ze skrzynką z narzędziami. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 już zbudowano stacje narzędziowe, a w najbliższym czasie powstaną "zniczodzielnie". Pod tym nowym słowem kryje się nazwa półek na znicze, których nie chcemy wyrzucać do śmietnika, bo nadają się do powtórnego wykorzystania, a tym samym nie chcemy wytwarzać ton plastikowych i szklanych odpadów. Każdy będzie mógł zostawić niepotrzebny znicz na półce, a ktoś inny za darmo z niego skorzystać. To nie tylko zmniejszy ilość odpadów, lecz także pozwoli zaoszczędzić trochę grosza we własnym budżecie.

To realizacja pomysłu z budżetu Obywatelskiego 2023. Spośród zgłoszonych projektów ustczanie wybrali go już w ubiegłym roku. Celem pomysłodawców było przede wszystkim to, że nowe wyposażenie na cmentarzach będzie służyć wszystkim mieszkańcom Ustki, którzy odwiedzają groby swoich bliskich.