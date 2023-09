Nad kartą do głosowania pomyślmy, czym dla nas jest bezpieczeństwo

Czy ugrupowanie, które pan reprezentuje, weźmie udział w ogólnokrajowym referendum 15 października?

Na pewno wezmę udział w referendum 15 października, nie dlatego, że jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, tylko dlatego, że postawione pytania są kluczowymi dla działań wszystkich przyszłych rządów, niezależnie od opcji politycznej. Referendum to najczystsza forma demokracji, to opinia każdego z nas, która zadecyduje o kierunkach polityki wewnętrznej i zagranicznej Polski. Jeśli ktoś dziś zniechęca nas do wzięcia udziału w referendum, to tak naprawdę jest „antyobywatelski”, a tym samym nie chce liczyć się z opinią nas Polaków. Dlatego będę namawiał wszystkich do wzięcia udziału w referendum, aby zwiększona została frekwencja. Do tej pory to właśnie brak frekwencji w referendach stanowił największy problem z ich ważnością. Na wszystkie pięć referenda ogólnokrajowe tylko w jednym przypadku, w czerwcu 2003 roku w sprawie akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej udało się uzyskać wynik wiążący, bowiem frekwencja przekroczyła 50%. Dla porównania w ostatnim referendum z 2015 roku frekwencja wyniosła tylko 7,8%.



Jak ocenia pan pytania, jakie zostaną postawione Polakom?