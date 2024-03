Nie będzie zmian w pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniu Andersa z Dmowskiego. W planach jest sygnalizacja świetlna

Słupska radna, Beata Chrzanowska, zapytała władz miasta czy rozważają zmianę podporządkowania ulic tak, aby na ulicy Dmowskiego obowiązywało pierwszeństwo przejazdu w stosunku do ulicy Andersa. Radna wskazała, że za takim rozwiązaniem licznie opowiadają się mieszkańcy osiedla Niepodległości. Ich zdaniem skrzyżowanie w obecnej konfiguracji stwarza niebezpieczeństwo. W tym miejscu wielokrotnie dochodziło do kolizji.

Do pomysłu odniosła się prezydent Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Zapowiedziała, że zmian w organizacji ruchu na ważnym skrzyżowaniu nie będzie.

- Kwestia zmiany pierwszeństwa przejazdu na wskazanym skrzyżowaniu rozpatrywana była już kilkakrotnie. Zagadnienie to było również omawiane przez członków Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w mieście Słupsku, którzy po jego wieloaspektowej analizie uznali, że aktualnie istniejąca organizacja ruchu, zakładająca tzw. „łamane" pierwszeństwo, stanowi naturalny element uspokojenia ruchu w tej części miasta. Z dużym prawdopodobieństwem można bowiem założyć, że w momencie ustanowienia pierwszeństwa na ul. Dmowskiego i Zaborowskiej prędkości przejazdowe pojazdów znacznie by się zwiększyły, stanowiąc tym samym zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu korzystających z pobliskich obiektów edukacyjnych i mieszkalnych szczególnie w obrębie przejść dla pieszych przez ulice Dmowskiego i Zaborowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Andersa. Ponadto kierunek Dmowskiego-Andersa jest trasą ok. 70 proc. autobusów komunikacji miejskiej, które przy zmianie organizacji ruchu zwiększyłyby opóźnienia w przejeździe. Mając na uwadze powyższe, zespół przedmiotową zmianę organizacji ruchu zaopiniował negatywnie – pisze w odpowiedzi prezydent.