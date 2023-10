Nie ma w planach drogowego łącznika między ulicą Gdyńską a strefą inwestycyjną. Ratusz nie chce w tym rejonie wzmożonego ruchu

Odkąd tylko Słupsk włączył w swoje granice administracyjne strefę inwestycyjną Płaszewko, wśród części mieszkańców pojawiły się głosy, że teren ten powinien zyskać połączenie drogowe z resztą miasta. Mowa o dwustumetrowym fragmencie między ulicami Gdyńską a Inwestycyjną.

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku doszło w tym miejscu do kuriozalnej sytuacji, kiedy to wyłożona płytami droga łącząca ulicę Gdyńską w Słupsku ze strefą w Płaszewku została na zlecenie gminy Słupsk zwinięta, tuż przed zmianą granic administracyjnych. Choć tereny inwestycyjne wchłonęło miasto, to właścicielem działki, na której wybudowano drogę pozostała gmina wiejska. Wcześniej, gdy płyty w tym miejscu w ogóle się pojawiły, umożliwiając tym samym przejazd pojazdów, słupski ratusz od strony ul. Gdyńskiej ustawił słupki i znak „zakaz ruchu w obu kierunkach”. Decyzję tę tłumaczono tym, że mieszkańcy pobliskiego osiedla nie chcą pod swoimi domami wzmożonego ruchu samochodowego. Takiemu działaniu dziwiła się gmina Słupsk. Urzędnicy wiejskiego samorządu twierdzili, że droga ma szansę stanowić istotny skrót dla osób pracujących w firmach zlokalizowanych w strefie Płaszewko.