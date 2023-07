Ulica Gdyńska w Słupsku do remontu. Ruszyły konsultacje społeczne [ZDJĘCIA]

Dokumentacja projektowa związana z przebudową ulicy Gdyńskiej ma być gotowa do połowy grudnia bieżącego roku.

- Do tego czasu możliwe, że pojawi się obszar, w którym będziemy mogli aplikować o środki zewnętrzne potrzebne do realizacji inwestycji w wymiarze robót budowlanych – informuje Monika Rapacewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Konsultacje społeczne potrwają od 26 lipca do 16 sierpnia. Mieszkańcy swoje uwagi co do koncepcji przebudowy ul. Gdyńskiej mogą zgłaszać pisemnie na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (u. Artura Grottgera 13), a także drogą elektroniczną na adres email: konsultacje@zimslupsk.pl, albo poprzez stronę internetową slupsk.konsultacjejst.pl. Odbędzie się również spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami – 8 sierpnia o godz. 16 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku. Oprócz tego, zaplanowano dyżury konsultacyjne 1 i 10 sierpnia w siedzibie ZIM, w godzinach 8-14.30. Formularz uwag, jak i wstępna koncepcja zagospodarowania terenu ul. Gdyńskiej dostępne są do pobrania na stronie ZIM. Przypomnijmy, że konsultacje społeczne mają jedynie charakter opiniodawczy, a zgłaszane w ich trakcie uwagi nie są wiążące dla miasta.