Niebezpiecznie przy nowych zbiornikach retencyjnych? Mieszkańcy chcieliby ogrodzenia [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Co jakiś czas przejeżdżam koło nowego zbiornika retencyjnego na Legionów w Słupsku. Teren jest porządkowany, a zbiornik jest usytuowany dosyć blisko ścieżki rowerowej oraz traktu pieszego. Nie jest w ogóle ogrodzony. Moim zdaniem to bardzo niebezpieczne – napisał do nas mieszkaniec Słupska [imię i nazwisko do wiadomości redakcji].